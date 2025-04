Cristo Redentor: turista chileno é atingido por pedestal e se fere na cabeça e no pé

Um turista chileno de 16 anos foi ferido na cabeça e no pé esquerdo enquanto visitava o monumento do Cristo Redentor, nesta quinta-feira, 17, com a família, no Rio. Para tirar fotos, ele teria invadido um cercadinho fechado com fitas para a realização de uma missa e foi atingido por um pedestal de ferro que caiu com o vento.

Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), responsável pela administração do espaço por meio do Parque Nacional da Tijuca, o jovem foi atendido por médico de plantão na UTI móvel que fica à disposição dos turistas. Ele sofreu uma contusão leve na região frontal da cabeça e escoriação no pé e relatou ter sentido dor de cabeça, náuseas e dor no pé.

O acidente ocorreu por volta das 10h30. O adolescente estava com a mãe, que o acompanhou durante o atendimento médico realizado no próprio veículo da UTI móvel. O turista foi medicado e teve alta pouco depois das 11h.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a Igreja Católica promove duas missas por dia na área onde está o monumento do Cristo Redentor e usa, durante as celebrações, móveis e objetos (como a estrutura que caiu sobre o turista) que só poderiam ser instalados em um monumento tombado pelo órgão, como é o caso do Cristo, mediante autorização prévia. No entanto, conforme o órgão, a Igreja não solicitou ao Iphan permissão para instalar esses objetos.

Após o acidente desta quinta-feira, o Iphan notificou a Igreja para que retire qualquer estrutura instalada sem autorização no monumento.

Em nota, o Santuário Cristo Redentor, responsável pelas atividades da Igreja Católica no monumento, afirmou que "o incidente envolveu um pedestal leve, confeccionado com material reciclado, medindo aproximadamente 1,5 metro de altura por 30 centímetros de largura e 35 de profundidade", que "é utilizado como suporte da imagem de Nossa Senhora Aparecida durante as missas". "O pedestal foi infelizmente derrubado devido a uma rajada de vento" e "o jovem foi imediatamente atendido por funcionários do Santuário".

A nota afirma ainda que o Santuário respeita os protocolos de segurança e lamenta o acidente. O texto não faz menção à irregularidade apontada pelo Iphan.

A ambulância que atendeu o turista chileno nesta quinta-feira permanece no Cristo Redentor todos os dias, das 7h às 19h, desde 19 de março. Ela foi contratada pelo ICMBio após a morte de um turista gaúcho, em 16 de março.

Na manhã daquele dia, um domingo, o vigilante gaúcho Jorge Alex Duarte, de 54 anos, que morava em Canoas-RS e visitava o Rio de Janeiro pela primeira vez, foi conhecer o Cristo Redentor acompanhado pelo filho, Alex Magalhães Duarte, de 28 anos, e pela nora, Melissa Schiwe. Às 7h39, enquanto subia a escadaria rumo ao monumento, ele começou a passar mal. Segundo a família, o posto médico estava fechado, e os funcionários que se dispuseram a prestar socorro não tinham conhecimento médico. Melissa é enfermeira especialista em atenção cardiovascular e tentou socorrer o sogro, auxiliada por um padre que atua nas capelas existentes no monumento. Quando os socorristas do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu) chegaram, às 8h13, Duarte já estava morto.

Depois desse episódio, a visitação ao monumento chegou a ser interrompida, mas voltou ao normal também em função da contratação da ambulância.