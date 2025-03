Homem morre nas escadarias do Cristo Redentor após passar mal

Um homem de 54 anos morre na manhã deste domingo (16/03) nas escadarias do Complexo do Alto Corcovado, que dá acesso ao Cristo Redentor, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Seu corpo foi velado pelo padre João Damasceno na Capela Laudato Si, localizada dentro do complexo.

De acordo com a Arquidiocese do Rio, responsável pela estátua e pelo platô do mirante, que fazem parte do Santuário, o visitante subiu pelas escadas comuns e começou a passar mal às 7h39.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamado e chegou ao local às 8h13. No momento do ocorrido, o posto médico do Santuário ainda estava fechado.

O Corpo de Bombeiros do Alto da Boa Vista também foi acionado às 8h03, mas ao chegar ao local, retornou, pois o SAMU já estava prestando o atendimento ao homem.

Atualmente, o complexo está sem energia elétrica. Na última quarta-feira, uma queda de luz interrompeu o funcionamento do Trem do Corcovado e do Cristo Redentor entre 10h e 11h20.

Durante esse período, vans foram disponibilizadas para transportar os visitantes dentro do Santuário e aqueles que desejavam subir ao monumento. No entanto, turistas relataram que ficaram cerca de 40 minutos sem informações sobre a situação.