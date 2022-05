Homem escapa por pouco de ser esmagado por caminhão; vídeo

Um homem quase foi esmagado por um caminhão enquanto trabalhava em Maracanaú, na região metropolitana de Fortaleza (CE). O acidente aconteceu na última segunda-feira (23). José Walmir Freires, técnico de rastreamento veicular, estava no local a trabalho quando o caminhão lhe atingiu. José teve apenas arranhões nos braços e passa bem. As informações são do portal Metrópoles. Confira o vídeo:

VEJA MAIS

Nas imagens do vídeo, é possível ver que o homem é atingido pelo caminhão enquanto estava de costas e escapa por pouco de ser esmagado contra o portão. Ele escapa correndo pelo lado. A carga do caminhão prende em uma árvore e invade a calçada onde estava o técnico de rastreamento.

“Teve aquela brechazinha ali e eu corri porque eu pensei que a parede ia cair por cima de mim porque atingiu a parede do cliente, a parede e o poste. O contêiner ficou preso na parede, por isso que não caiu por cima de mim. Foi um milagre, realmente foi um milagre”, disse o rapaz.

O Departamento Municipal de Trânsito (Demutran) de Maracanaú verificou que o caminhão é cedido para uma cooperativa de recicladores e estava com os documentos irregulares. O documento estava desatualizado no Detran, multas não haviam sido pagas e não estavam sendo usados os equipamentos de segurança corretos, explicou o diretor do órgão, Paulo Henrique Costa da Silva.