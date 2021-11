VÍDEO: Homem escapa por pouco de grande onda de lama; veja

Na última semana, fortes chuvas vêm castigando a cidade de Anápolis, a cerca de 55 km da capital goiana. Mas, uma cena captada por câmeras de segurança e compartilhada na web chamou a atenção dos internautas. Ela registra o exato momento em que um homem escapa por pouco de uma enxurrada que invadiu a sua casa.

Uma grande onda de lama invadiu a casa de Rômulo do Carmo, de 37 anos, morador do Residencial Morumbi, que conseguiu escapar por uma fração de segundos. Ele se escondeu na casa do cachorro para não ser arrastado. Apesar do enorme susto, ninguém ficou ferido.

O caso aconteceu na última quinta-feira (22), mas o registro foi divulgado nesta segunda-feira (22).

Ao site Metrópoles, a Prefeitura de Anápolis informou que a Defesa Civil e as secretarias de Obras e de Integração Social do município estão prestando assistência à família atingida.