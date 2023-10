Homem é morto a tiros e suspeitos fogem com o corpo; vídeo

Nesta quinta-feira (05), câmeras de segurança registraram o momento em que um homem foi morto por criminosos e teve o corpo levado por eles do local do crime.

Dois homens em uma motocicleta foram abordados por um grupo em uma caminhonete branca. Eles pararam o carro e dispararam contra um dos homens que estavam na motocicleta. Um deles fugiu correndo, enquanto o outro, ferido, caiu a alguns metros do local, onde foi novamente atingido por disparos de arma de fogo e chutes.

Em seguida, as imagens mostram os criminosos carregando o corpo da vítima, colocando no veículo e fugindo. O caso aconteceu no município de Ibateguara, em Alagoas.