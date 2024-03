Homem é assassinado a tiros enquanto jogava sinuca em bar

Um homem foi morto a tiros enquanto jogava sinuca em um bar na cidade de Catalão, em Goiás, na noite da última sexta-feira (15). Câmeras de segurança do estabelecimento registraram o momento em que o crime aconteceu. A vítima, identificada como Dickson Hugo Matias, de 26 anos, foi atingida por diversos disparos e morreu no local.

As imagens mostram o suspeito entrando no bar usando um capacete e atirando contra a vítima. Outro homem que estava no bar tentou conter o atirador, e os dois chegaram a entrar em luta corporal. No entanto, o criminoso conseguiu fugir e, até o momento, não foi identificado pela polícia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas apenas constatou o óbito da vítima. A Polícia Civil está investigando o caso. As imagens das câmeras de segurança serão analisadas para tentar identificar o autor do crime.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de OLiberal.com)