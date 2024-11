Homem faz sua própria 'Ferrari' em casa, é processado por plágio e tem que pagar empresa italiana

Um morador de Cachoeira Paulista, no interior de São Paulo, construiu uma réplica da famosa Ferrari F-40 em sua garagem e acabou transformando a paixão pela marca em dor de cabeça. O dentista José Vitor Estevam Siqueira decidiu criar o modelo em 2019, utilizando metais adquiridos em lojas de ferragens e material de construção, além de montar uma oficina improvisada em sua casa. No entanto, a montadora italiana Ferrari soube da fabricação do veículo e solicitou a apreensão da réplica.

Inicialmente, Siqueira alegou que não tinha intenção de vender o carro; contudo, enfrentando dificuldades financeiras, ele acabou anunciando o veículo na internet. A situação se complicou quando a Ferrari entrou com um processo contra ele, alegando que a criação da réplica infringia seus direitos de marca. O dentista chegou a pedir uma indenização de R$ 100 mil por danos morais, afirmando que sofreu impactos psicológicos devido à exposição do caso e à apreensão do carro.

Recentemente, a Justiça determinou que Siqueira deveria pagar R$ 42,2 mil à Ferrari pela fabricação não autorizada da réplica. Como resultado, seus bens foram bloqueados judicialmente para garantir o pagamento. No dia 8 de novembro, o bloqueio foi convertido em penhora para que o valor fosse efetivamente pago à montadora.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de OLiberal.com)