Saudade do Pará? Influenciador mostra maniçoba, jambu e tacacá sendo vendidos na Shopee; vídeo

O influenciador Hygo Palheta viralizou ao compartilhar a história de uma seguidora, moradora fora do Pará, que compra farinha e outros produtos típicos da região na plataforma Shopee para relembrar os sabores da terra natal. Inspirado pela situação, Hygo decidiu explorar outros itens da culinária e do cotidiano paraense disponíveis na plataforma, ajudando quem está distante a reviver as tradições regionais.

Em um vídeo publicado no Instagram, o influenciador mostrou alguns dos produtos encontrados na Shopee, incluindo diferentes tipos de farinha, como a comum e a baguda, molho de pimenta com tucupi, bombons típicos e cuias. Assista:

Durante a pesquisa, Hygo também encontrou outros itens populares da cultura paraense, como charque, maniva pré-cozida, maniçoba pronta, jambu, carne em conserva, andiroba e casca de andiroba.

“Tem até um combo de tacacá. O Pará é um país e está em todos os lugares”, comentou o influenciador.