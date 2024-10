Presidente argentino é acusado de plágio em discurso na ONU

O presidente da Argentina, Javier Milei, está sendo acusado de plágio durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU, realizado no último dia 24 de setembro. Fãs da série de televisão americana The West Wing estão afirmando que o presidente argentino, conhecido pelo seu posicionamento de extrema-direita, copiou exatamente todo o monólogo de um dos personagens da série.

O monólogo em questão pertence ao episódio 15 da quarta temporada da série, onde o presidente dos EUA, interpretado por Martin Sheen, discute temas como liberdade de expressão, liberdade religiosa e a interconexão entre nações. Santiago Caputo, conselheiro de Milei e responsável pela redação do discurso, é um admirador da série, tendo declarado ao jornal *La Nacion* que assistiu a todos os episódios entre sete e nove vezes, o que alimenta ainda mais especulações sobre o plágio.

Em seu discurso, Milei afirmou: "Acreditamos na defesa da vida de todos; acreditamos na liberdade de expressão para todos; acreditamos que todos os povos devem viver livres da tirania e da opressão". As semelhanças entre as falas do presidente argentino e o monólogo da série são evidentes e geraram muitas piadas e críticas nas redes sociais.

Até o momento, Milei não se manifestou sobre as acusações, assim como os produtores de *The West Wing*.