Vídeo: homem é preso após roubar ambulância do Samu durante atendimento

Um homem foi preso após roubar uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no bairro da Cohab, na Zona Sul do Recife. O incidente ocorreu na madrugada do último sábado (16), por volta das 2h32, enquanto um socorrista se preparava para atender um paciente.

Imagens de câmeras de segurança capturaram o momento em que o veículo foi levado. Nas gravações, é possível ver a ambulância estacionada na Rua Engenho Araquara, enquanto o socorrista coloca um lençol hospitalar sobre a maca. Nesse instante, o homem entra na ambulância e acelera rapidamente, fazendo com que o profissional corra atrás do veículo, que dobra a esquina. Confira;

A Secretaria de Saúde do Recife informou que a equipe estava em uma ocorrência quando o roubo aconteceu. Após o alerta dos vizinhos, a polícia foi acionada e conseguiu recuperar a ambulância. O nome do suspeito não foi divulgado até o momento.

*(Pedro Garcia, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)