Funcionário tenta evangelizar assaltante durante roubo: 'Repreende esse espírito maligno'

Em uma tentativa inusitada de impedir um assalto, um funcionário de uma funerária tentou evangelizar o criminoso durante o roubo. O caso, que ocorreu na noite de terça-feira (12) no Largo de Roma, em Salvador, viralizou nas redes sociais após o vídeo da câmera de segurança do estabelecimento ser divulgado.

Nas imagens, o suspeito é visto entrando na funerária e insinuando ter uma arma ao colocar a mão na mochila. Em seguida, ele ordena que o funcionário entregue o celular. Tentando impedir o assalto, o trabalhador inicia uma oração, dizendo: "Jesus te abençoe, meu irmão. Deus está comandando sua vida. O Senhor na sua vida. Não faça isso."

Durante a ação, o assaltante ainda abre gavetas em busca de outros objetos de valor. "Repreende esse espírito maligno, Meu Pai, em nome de Jesus", continua o funcionário.

VEJA MAIS

Apesar da insistência do funcionário em evangelizar o criminoso, o suspeito não se comove e continua pegando os pertences. No momento final do vídeo, o assaltante pede que o funcionário se afaste, dizendo "Vai para lá. Vai para lá", e então deixa o local com os objetos roubados.

Nas redes sociais, o proprietário da funerária lamentou o incidente e informou que irá substituir o celular roubado do funcionário. O crime foi registrado e está sendo investigado pela Polícia Civil.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)