Pequena polonesa viraliza ao tentar andar de chinela pela primeira vez; vídeo

Uma criança metade brasileira e metade polonesa viralizou na internet ao aparecer andado pela primeira vez com as famosas sandálias Havaianas. A mãe é a cearense Ionara Sech, que postou o vídeo nas redes sociais. O vídeo já conta com mais de 1,6 milhão de visualizações.

Nos comentários da publicação do TikTok, uma pessoa disse: "Aqui no Brasil sai da maternidade usando chinela Havaianas com tirinha de prender atrás. AMO", disse a pessoa num dos comentários.

Outra pessoa, curiosa para saber o que os estrangeiros usam no dia a dia, perguntou: "O que o pessoal usa em outros países??", outra respondeu: "Na Europa então use papete de Jesus".

A maioria dos comentários são de pessoas que ficaram surpresas como os brasileiros andam de havaiana naturalmente: "Nunca parei para pensar que andar de havaianas é algo que se APRENDE de fato hahahahaha é tão natural", disse uma pessoa surpresa.

Algumas pessoas pensavam que as sandálias fossem utilizadas por todo o mundo, mas com o vídeo descobriram que não: "Eu sempre achei que o chinelo Havaianas era universal", comentou uma delas.

