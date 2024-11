Goleiro defende 3 cobranças de pênaltis e vira herói, em Tomé-Açu; vídeo

Wilkary Santos, goleiro do time "Tropa do Bololo" protagonizou cenas de glória. Em noite inspirada, ele defendeu três cobranças de pênaltis em jogo disputado em Tomé-Açu, nordeste do Pará.

Na publicação do vídeo, uma pessoa comentou: "Puro gelo", em relação à postura do goleiro no momento da disputa. Outra pessoa elogiou: "joga muito parabéns". A repercussão do vídeo já rendeu mais de 1,8 milhão de visualizações apenas no TikTok. Assista:

Num dos comentários, uma pessoa até tentou desqualificar o mérito de Wilkary por se tratar de um gol menor em relação ao futebol de campo, mas, ele se defendeu: "cada um tem seu mérito de pegar pênalti mesmo sendo em quadra ou campo".

No vídeo, é possível ver que o goleiro defende as cobranças de várias formas: com a mão direita, com a perna esquerda e com a mão esquerda.

(Rafael Lédo estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)