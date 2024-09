VÍDEO: Mulher grava tentativa de assalto enquanto se maquiava no carro

Enquanto se maquiava dentro de seu carro, uma jovem acabou registrando o exato momento em que foi surpreendida por uma tentativa de assalto em São Paulo. Giovanna Fornagieri, de 25 anos, estava se filmando passando gloss quando a janela do veículo em que estava foi quebrada pelo assaltante.

De acordo com ela, o ladrão demorou a atravessar a mão pela janela do carro, devido à película protetora do veículo. Apesar do susto, Giovanna conseguiu pegar o celular a tempo e o criminoso fugiu sem levar nada. Em suas redes sociais ela contou sobre a situação. “Não aconteceu nada comigo, graças a Deus, estou bem. O bandido não conseguiu levar nada, ele só estourou o vidro mesmo”, disse em vídeo.

Em outra publicação, Giovanna explicou que estava a caminho do trabalho e aproveitou que seu carro estava parado no farol para terminar de se maquiar. “Fui inocente, estava com o celular ali na frente”, admitiu.

Na última quarta-feira (25), ela publicou o registro em seu TikTok. O vídeo acabou se tornando um viral na rede social e já conta com quase 6 milhões de visualizações.

Confira o vídeo:

A jovem contou que, após o ataque, precisou retornar para casa com a ajuda de um guincho devido aos danos causados ao veículo. O incidente destacou a atuação da chamada "gangue da cotovelada", conhecida por realizar assaltos rápidos em carros parados nos semáforos da capital paulista.

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)