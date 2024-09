Três homens são acusados de tentativa de extorsão à família de Michael Schumacher na Alemanha

Os três suspeitos da tentativa de extorsão à família de Michael Schumacher devem ir a julgamento nas próximas semanas. A Justiça alemã acusou formalmente o trio na última quarta-feira (25) por chantagem e os homens devem ser julgados pelo crime.

De acordo com as informações, um homem de 53 anos e o filho de 30, moradores de uma cidade no oeste da Alemanha, são acusados de tentativa de extorsão com familiares do ex-piloto de Fórmula 1. Conforme a Justiça alemã, os suspeitaram pediram 15 milhões de euros (mais de R$ 91 milhões) da família sob a ameaça de publicar informações confidenciais sobre a saúde do heptacampeão na "deep web".

Além disso, o Ministério Público do país acredita que a terceira pessoa envolvida no esquema seria um ex-segurança da família. O homem teria passado informações para os dois homens em troca de dinheiro. Os três suspeitos estão presos e podem pegar até 15 anos de prisão.

Uma dessas informações seriam imagens de Schumacher após o acidente de esqui que o ex-piloto sofreu em 2013. O episódio deixou Michael internado em coma por meses e afastado do público. Desde que saiu do hospital, o heptacampeão está em casa, recebendo cuidados específicos, e a família decidiu não divulgar mais informações sobre o estado de saúde do alemão.