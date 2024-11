Suspeito de envolvimento no roubo e extorsão de motorista em Belém é preso pela PC

Um suspeito de envolvimento em assaltos a motoristas de carros de passeio, em Belém, foi preso pela Polícia Civil. A ação ocorreu na quinta-feira (14/11), em cumprimento a dois mandados de prisão preventiva contra o investigado. Segundo a PC, os crimes apurados envolvem roubo majorado com uso de arma de fogo e concurso de pessoas, e extorsão.

A prisão ocorreu por meio da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos Automotores (DRFRVA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO). Os mandados foram expedidos pelo Juízo da Vara de Inquéritos e Medidas Cautelares de Belém, e pela 11ª Vara Criminal da capital paraense.

Casos investigados

De acordo com a PC, o primeiro mandado é oriundo de investigação da DRFRVA. Foi apurado que no dia 9 de junho deste ano, a vítima estava no interior de seu carro, no bairro do Marco, quando teria sido abordada por três homens. Com o uso de arma de fogo, os suspeitos obrigaram o motorista a realizar transferências bancárias no valor total de R$ 500 para contas indicadas pelo grupo criminoso. Enquanto isso, o motorista tinha a liberdade restringida por aproximadamente uma hora, circulando pelas ruas da cidade. Ao fim, os suspeitos fugiram levando o celular da vítima e o carro, localizado dias depois pelas forças policiais.

Do mesmo modo, o segundo mandado de prisão cumprido foi expedido em virtude de um roubo praticado no dia 7 de outubro de 2020. As investigações apontam que o autuado, em conjunto com outros suspeitos, teriam utilizado um carro para cercar um motorista que conduzia um segundo automóvel em via pública, no bairro da Marambaia. Após ameaças com uso de arma de fogo, os suspeitos teriam roubado o carro e os pertences pessoais da vítima.

Para o titular da DRFRVA, delegado Juliano Corrêa, esta prisão é mais uma reposta das forças policiais para a garantia da segurança da sociedade paraense.

“A prisão dos autores de crime de roubo contra veículos, após a análise e manifestação do Ministério Público e Poder Judiciário é essencial em face do risco concreto de reincidência criminosa por parte dos indiciados, os quais demonstraram com suas condutas alto grau de indiferença ao patrimônio e integridade das vítimas”, pontua Juliano Corrêa.

O preso foi transferido ao sistema prisional do Estado e já se encontra à disposição do Poder Judiciário.