Homem condenado por roubo majorado é preso em Benfica após 13 anos do crime

A Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Benfica, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana, cumpriu um mandado de prisão contra Jailson Silva de Souza, condenado a sete anos, três meses e três dias de prisão por ro​ubo majorado.

O crime foi cometido em novembro de 2010, quando o acusado e outros envolvidos, armados e em concurso de agentes, roubaram as motocicletas e os celulares de dois mototaxistas na cidade de Benevides, na Grande Belém.

O mandado de prisão foi expedido pela Vara Criminal da Comarca de Benevides e cumprido no dia 8 deste mês. Após mais de uma década, Jailson foi localizado e detido. Segundo a polícia, este não é o primeiro registro criminal do acusado, que já havia cumprido pena anteriormente.

Após ser capturado, Jailson foi submetido aos procedimentos legais e encaminhado para a Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Seap), onde ficará à disposição da Justiça.