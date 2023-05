Homem celebra aniversário em cima do próprio túmulo: 'futura morada'

Alberto José de Souza, conhecido como Beto Fera, decidiu comemorar os seus 56 anos em cima do próprio túmulo. O caso inusitado aconteceu na cidade de Caicó, no Rio Grande do Norte. A celebração chamou a atenção de internautas e despertou curiosidade.

A cerimônia ocorreu no cemitério Campo Jorge e contou com a presença de amigos e familiares de Beto. A comemoração teve direito a bolo, refrigerantes e felicitações em meio às lápides. Beto justifica que aquele será seu "lar" no futuro.

"Eu gosto de fazer algo diferente de todos. Enquanto as pessoas constroem casas, eu construí no cemitério, já que será meu lar no futuro. Todas essas sepulturas aqui logo serão meus vizinhos", brincou Beto Fera.

O pintor automotivo revelou que sempre sonhou em celebrar mais um ano de vida no cemitério e espera que a tradição seja mantida pelos familiares após sua partida. Há quase uma década, ele mesmo construiu o túmulo que considera sua "casa".

Apesar de sua peculiaridade, o homem ressaltou que não pretende morrer tão cedo. Ele construiu seu túmulo para evitar qualquer inconveniência para os familiares quando chegar a hora. Beto Fera carinhosamente chama o jazigo de sua "casa", pois reflete sobre a transitoriedade dos lugares que habitamos em vida.

"Desde criança, eu tinha esse desejo. Trabalhei e fui comprando os materiais até que se tornou essa linda casa. Hoje, sou muito feliz por tê-la. Quando moramos em nossa casa, chega um momento em que o dono não precisa mais dela. Eu sei que esta casa é minha. E está no primeiro andar", compartilhou ele.