Corpo de mulher é encontrado desenterrado e com sinais de estupro, em cemitério no Maranhão

Um caso de necrofilia assustou a cidade de Pindaré-Mirim, a 257 Km de São Luís, no estado do Maranhão, no começo de sábado, 29. O corpo de uma jovem de 20 anos, identificada apenas como Shakira, foi encontrado desenterrado durante a madrugada, apresentando sinais de violência sexual. A polícia foi ao local e encontrou o túmulo aberto e o corpo da mulher entre as sepulturas, posicionado de barriga para cima e com as pernas abertas.

De acordo com informações de Debate Carajás, Shakira havia recorrido ao suicídio por enforcamento na madrugada de segunda-feira (24) e foi sepultada no dia seguinte. Ela já estava morta há 5 dias quando seu cadáver teria sido violado.

O site afirma que a polícia está em busca de imagens de câmeras de segurança que possam ajudar na localização do autor ou autores do crime. O cadáver foi encaminhado para o Instituto Médico e Odontológico Legal (Imol) de São Luís, onde vai passar por exames para saber se houve mesmo crime de necrofilia.

Necrofilia é uma palavra de origem grega, de nekros (morto), philos (amante), exprime a obsessão ou perversão doentia de ter relações sexuais com cadáveres. A pena prevista para quem vilipendiar cadáver ou suas cinzas (artigo 212 do Código Penal) é de três anos de prisão, e multa.