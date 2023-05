Menor de idade esfaqueia homem em Castanhal; vítima já tinha passagem pela polícia

Na noite do domingo, 30, um homem foi esfaqueado por um menor de idade na Praça da Estrela, em Castanhal, no nordeste do Pará. A gressão teria sido motivada por um desentendimento entre as partes. Após socorrido, o homem esfaqueado foi apresentado em Delegacia por consumo e posse de entorpecentes. O menor foi entregue às autoridades legais.

A caso foi atendido por equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) de Castanhal, que solicitou apouo de agentes da Ronda Ostensiva Municipal (Romu) para conter a situação. No momento, os agentes de segurança apreenderam o menor de idade e solicitaram socorro para a vítima esfaqueada, de 27 anos de idade. Nenhum dos nomes serão divulgados na reportagem para preservação da identidade do menor, em conformidade com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

O menor foi conduzido pela equipe de Romu e apresentado à autoridade de plantão pelo crime de tentativa de homicídio. Já o maior de idade, foi encaminhado a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 horas e ficou sob supervisão da equipe da Guarda Comunitária, sendo posteriormente apresentado na Delegacia de Polícia Civil pela posse e consumo de entorpecentes, uma vez que, após busca pessoal, foi encontrado com ele seis porções de uma substância análoga a maconha. Também foi identificado que o maior de idade tem varias passagens por roubo, assalto e tráfico de drogas.

Relatos na redes sociais informaram que ouve disparo de arma de fogo, entretanto, a informação não foi confirmada pelas autoridades.