Homem morto a tiros em shopping do Rio foi encurralado na escada rolante

Imagens de câmeras de segurança mostram que o homem assassinado em um shopping do Rio de Janeiro foi encurralado na escada rolante. O crime ocorreu na noite de sexta-feira (28). As imagens registraram o momento em que Felipe Louzada encontra com os homens no acesso da escada rolante. Ele foi morto a tiros enquanto o shopping funcionava normalmente.

As câmeras de segurança mostram que os homens estão com o rosto descoberto. A Polícia Militar informou que eles entraram em um carro preto e fugiram pelo estacionamento do shopping. Ainda segundo os portais de notícias, Felipe Louzada foi preso em dezembro de 2021, suspeito de fabricar e vender anabolizantes clandestinamente.

Antes de descer pela escada rolante, Felipe conversa e abraça com um dos atiradores. Quando o atirador retribui o abraço, ele tenta se desvencilhar, mas é baleado à queima-roupa.

Nas imagens, é possível ver que há um terceiro atirador, que desce a escada rolante correndo na frente de Felipe. Ele bloqueia uma possível fuga da vítima e também efetua disparos em sua direção. No momento dos disparos, há clientes na escada rolante de sentido contrário. Eles saem correndo e não são atingidos pelos tiros.

A polícia investiga se o crime cometido pela vítima tem relação com seu assassinato. Os três criminosos ainda não foram localizados pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital.