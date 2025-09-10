Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Homem arranca parte da orelha do namorado durante briga em casa

Os policiais militares conduziram o suspeito para a delegacia onde foi registrada a ocorrência por lesão corporal gravíssima e desacato a autoridades

Gabrielle Borges
fonte

Homem arranca parte da orelha do namorado durante briga em casa com companheiro de 19 anos. Imagem Ilustrativa (Freepik)

Um homem de 29 anos e identidade não revelada foi preso após arrancar parte da orelha do próprio companheiro com uma mordida durante uma briga do casal. O crime ocorreu no Distrito Federal e a vítima precisou ser levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde foi assistida pela equipe médica.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação na unidade de saúde e, no local, deparou-se com um homem detido pelos seguranças, sentado no meio-fio.

VEJA MAIS

image Após cirurgia no nariz, mulher descobre ter perdido parte da orelha
Sem o pedaço do corpo, vítima diz que não consegue mais usar fones de ouvido


image Homem arranca parte da orelha da namorada com mordida e é preso
Rapaz era procurado desde 19 de maio, quando cometeu a agressão. Ele vivia uma união estável com a vítima há três anos.


image Sobrinho arranca pedaço da orelha do tio com os dentes após tentar matá-lo
Polícia prendeu o suspeito por tentativa de homicídio


 

O homem, que estava aparentemente embriagado, tentou invadir o estacionamento interno do hospital. Ao ser abordado pela PM, o suspeito se recusou a informar seus dados e passou a desacatar os policiais.

Durante a ocorrência, os militares descobriram que ele havia se envolvido em uma briga doméstica com seu parceiro, de 19 anos, e que mordeu e arrancou parte da orelha da vítima.

Os militares conduziram o suspeito para a delegacia onde foi registrada a ocorrência por lesão corporal gravíssima, embriaguez ao volante, desacato, desobediência e recusa em fornecer identificação.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

Distrito Federal

briga de casal

homem arranca pedaço da orelha de namorado
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

Ciclone no Sul do País traz chuva e ventos de até 70 km/h

08.09.25 14h38

BRASIL

Manifestantes pró-Bolsonaro ocupam quarteirões da Paulista e pressionam Congresso a votar anistia

No quarto protesto na capital paulista este ano, eles ostentem o slogan 'Reaja Brasil'

07.09.25 16h20

BRASIL

Crise climática ameaça tradição milenar da cerâmica Waurá

Mudança nas chuvas causa escassez de matérias-primas essenciais

07.09.25 15h49

educação

Licenciaturas: formandos devem preencher formulário até 25 de outubro

Fase é obrigatória para quem vai fazer a Prova Nacional Docente 2025

07.09.25 15h24

MAIS LIDAS EM BRASIL

UNIDAS PELA TRAIÇÃO

VÍDEO: Mulheres descobrem namorar mesmo homem há 3 anos e união após traições viraliza

A história, que acabou alcançando milhões de visualizações, terminou com as duas mulheres colocando um fim no relacionamento e se aproximando até virarem amigas

10.09.25 10h12

DESCOBERTA

VÍDEO: Estudante de medicina descobre estar 'morto' para sistema do SUS

Matías só soube do "próprio óbito" quando foi buscar a carteira de vacinação para cadastrar seu histórico na plataforma do Programa Nacional de Imunizações,

10.09.25 9h27

VIRALIZOU

VÍDEO: juíza se surpreende ao reencontrar preso em audiência de custódia: 'Você aqui de novo?'

Momento descontraído aconteceu em sessão sobre porte ilegal de arma em Inhumas (GO)

09.09.25 22h03

CASOS DE FAMÍLIA

Mãe é flagrada com marido da própria filha no banheiro: "Tentei evitar, a culpa é dele"

A filha traída compartilhado as imagens nas redes sociais e narrou o momento do flagrante

20.02.24 0h57

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda