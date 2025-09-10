Homem arranca parte da orelha do namorado durante briga em casa

Um homem de 29 anos e identidade não revelada foi preso após arrancar parte da orelha do próprio companheiro com uma mordida durante uma briga do casal. O crime ocorreu no Distrito Federal e a vítima precisou ser levada ao Hospital Regional da Asa Norte (Hran), onde foi assistida pela equipe médica.

De acordo com informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma equipe foi acionada para atender a uma ocorrência de perturbação na unidade de saúde e, no local, deparou-se com um homem detido pelos seguranças, sentado no meio-fio.

VEJA MAIS



O homem, que estava aparentemente embriagado, tentou invadir o estacionamento interno do hospital. Ao ser abordado pela PM, o suspeito se recusou a informar seus dados e passou a desacatar os policiais.

Durante a ocorrência, os militares descobriram que ele havia se envolvido em uma briga doméstica com seu parceiro, de 19 anos, e que mordeu e arrancou parte da orelha da vítima.

Os militares conduziram o suspeito para a delegacia onde foi registrada a ocorrência por lesão corporal gravíssima, embriaguez ao volante, desacato, desobediência e recusa em fornecer identificação.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com.