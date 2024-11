Grupo de 15 amigos perde Enem após um dos estudantes se atrasar para pegar ônibus fretado

Um grupo de 15 amigos perdeu o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) após um deles se atrasar para pegar o ônibus fretado que os levariam até o local. Os estudantes iam de Realengo, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para o Centro Federal de Educação Tecnológica (Cefet), na Zona Norte, onde foram alocados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo os amigos, o horário marcado para sair no ônibus era às 10h, mas Miguel Rocha acordou somente às 11h. Ao jornal O Globo, o jovem de 18 anos relatou não ter escutado o despertador tocar, o que resultou no atraso dele e do restante do grupo.

Os amigos optaram por esperar Miguel, mas não conseguiram chegar a tempo. Os portões do local de prova já estavam fechados há dois minutos quando o grupo finalmente conseguiu desembarcar no Cefet.

"Eu acordei no susto, desesperado e estava todo mundo só me esperando. Por minha causa todo mundo perdeu a prova. Eu acabei não só me prejudicando, mas prejudicando meus amigos também", lamentou Miguel.