Brasil

Brasil

Governo Federal envia comitiva ao Rio de Janeiro para acompanhar situação no estado

Ministros vão ao Rio em meio a crise na segurança pública e articulação de medidas emergenciais

O Liberal
fonte

O Governador Cláudio Castro precisará de colaboração federal para coibir a escalada de violência no Rio de Janeiro (Tomaz Silva/Agência Brasil)

O Governo Federal decidiu enviar uma comitiva ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) para acompanhar de perto a situação de segurança pública no estado. A iniciativa ocorre após uma escalada de episódios violentos e diante da necessidade de reforçar o diálogo com as autoridades locais sobre o enfrentamento ao crime organizado.

Entre os integrantes da comitiva estão os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Defesa, José Múcio Monteiro, além de representantes da Casa Civil e do Ministério dos Direitos Humanos. O grupo deve se reunir com o governador Cláudio Castro e com o secretário de Segurança Pública do estado para discutir ações conjuntas.

VEJA MAIS

image Polícia Civil confirma 32 paraenses investigados por envolvimento com facção no Rio de Janeiro
Polícia Civil do Pará (PCP) tem colaborado com Polícia Civil do Rio de Janeiro na troca de informações

image Operação no Rio é a maior em 15 anos e a mais letal no estado
Até o momento, 64 pessoas foram mortas e 81 presas

image VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro
A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

Objetivo da viagem

De acordo com fontes do Palácio do Planalto, a visita tem como principal objetivo avaliar o cenário de segurança e identificar de que forma o governo federal pode contribuir com o estado. Estão em pauta medidas de reforço no policiamento, apoio logístico às forças locais e cooperação nas investigações de organizações criminosas que atuam no Rio.

A expectativa é que o encontro resulte em um plano integrado de segurança, com ações emergenciais voltadas principalmente às áreas mais afetadas pela violência. O governo federal também deve analisar a possibilidade de envio da Força Nacional, caso as autoridades fluminenses solicitem apoio direto.

Contexto político e institucional

O envio da comitiva ocorre em um momento de tensão política e social no Rio de Janeiro, com o aumento de confrontos entre facções criminosas e denúncias de ataques a civis e agentes públicos. A decisão foi tomada após reuniões internas no Planalto e consultas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que demonstrou preocupação com a escalada da violência no estado.

Fontes próximas ao governo afirmam que Lula pediu prioridade total ao tema e defendeu uma atuação “articulada, firme e sensível” para conter a crise. A viagem dos ministros é vista como um gesto político de apoio à população fluminense e de reafirmação do compromisso do governo com a segurança pública.

Próximos passos

Após as reuniões no Rio, a comitiva deve apresentar um relatório ao presidente com recomendações e propostas de ação imediata. O governo federal pretende manter o acompanhamento da situação e reforçar a presença institucional no estado enquanto durar a instabilidade.

O Ministério da Justiça informou, em nota, que o foco é “garantir a integridade da população, o funcionamento das instituições e o fortalecimento da cooperação entre os entes federativos para enfrentar o crime organizado”.

ÚLTIMAS EM BRASIL

Brasil

Governador Cláudio Castro diz que polícia não vai sair das ruas até situação estar normalizada

"Eu não tenho dúvida que estamos dando um duro golpe na criminalidade", destacou ele

28.10.25 21h36

Rod Stewart visita o Cristo Redentor em férias no Brasil

28.10.25 13h18

Brasil

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

27.10.25 18h20

Encontro de Lula e Trump destravou tarifaço e abriu diálogo sobre Magnitisky, diz Gleisi

26.10.25 14h08

MAIS LIDAS EM BRASIL

OPERAÇÂO CONTENÇÃO

VÍDEO: Traficantes do Comando Vermelho fogem pela mata durante tiroteio no Rio de Janeiro

A operação realizada nos Complexos do Alemão e da Penha é considerada a maior e mais letal da história do estado

28.10.25 18h25

'COMEÇOU A ARDER'

Mulher que estava em academia é baleada no bumbum durante megaoperação no Rio de Janeiro

Kelma Rejane foi atingida nesta terça-feira (28/10), durante a operação policial contra o Comando Vermelho

29.10.25 0h03

Conflito no Rio de Janeiro

Saiba quem são os policiais mortos na megaoperação contra o CV no Rio

Comissário e agentes do Bope estão entre os quatro mortos durante confronto no Alemão e Penha

28.10.25 19h43

Tráfico fecha vias e causa caos no Rio após megaoperação com mais de 60 mortos; saiba quais

Retaliação do Comando Vermelho afeta transporte, interdita vias e deixa moradores em alerta em várias zonas da capital

28.10.25 19h53

