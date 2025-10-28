Governo Federal envia comitiva ao Rio de Janeiro para acompanhar situação no estado

O Governo Federal decidiu enviar uma comitiva ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) para acompanhar de perto a situação de segurança pública no estado. A iniciativa ocorre após uma escalada de episódios violentos e diante da necessidade de reforçar o diálogo com as autoridades locais sobre o enfrentamento ao crime organizado.

Entre os integrantes da comitiva estão os ministros da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, e da Defesa, José Múcio Monteiro, além de representantes da Casa Civil e do Ministério dos Direitos Humanos. O grupo deve se reunir com o governador Cláudio Castro e com o secretário de Segurança Pública do estado para discutir ações conjuntas.

Objetivo da viagem

De acordo com fontes do Palácio do Planalto, a visita tem como principal objetivo avaliar o cenário de segurança e identificar de que forma o governo federal pode contribuir com o estado. Estão em pauta medidas de reforço no policiamento, apoio logístico às forças locais e cooperação nas investigações de organizações criminosas que atuam no Rio.

A expectativa é que o encontro resulte em um plano integrado de segurança, com ações emergenciais voltadas principalmente às áreas mais afetadas pela violência. O governo federal também deve analisar a possibilidade de envio da Força Nacional, caso as autoridades fluminenses solicitem apoio direto.

Contexto político e institucional

O envio da comitiva ocorre em um momento de tensão política e social no Rio de Janeiro, com o aumento de confrontos entre facções criminosas e denúncias de ataques a civis e agentes públicos. A decisão foi tomada após reuniões internas no Planalto e consultas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que demonstrou preocupação com a escalada da violência no estado.

Fontes próximas ao governo afirmam que Lula pediu prioridade total ao tema e defendeu uma atuação “articulada, firme e sensível” para conter a crise. A viagem dos ministros é vista como um gesto político de apoio à população fluminense e de reafirmação do compromisso do governo com a segurança pública.

Próximos passos

Após as reuniões no Rio, a comitiva deve apresentar um relatório ao presidente com recomendações e propostas de ação imediata. O governo federal pretende manter o acompanhamento da situação e reforçar a presença institucional no estado enquanto durar a instabilidade.

O Ministério da Justiça informou, em nota, que o foco é “garantir a integridade da população, o funcionamento das instituições e o fortalecimento da cooperação entre os entes federativos para enfrentar o crime organizado”.