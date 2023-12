Golpistas usam nome da Anatel para induzir clientes a mudarem de operadora

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) fez um comunicado alertando que golpistas têm usado o nome da agência em ligações para induzir clientes a trocarem de operadora de telefonia. Segundo a Anatel, as fraudes envolvem o nome de várias operadoras, tanto como beneficiadas quanto como prejudicadas. A agência afirmou que "as empresas Algar, Claro, Oi, TIM e Vivo prestarão esclarecimentos", que ajudarão a definir os próximos passos.



"A Anatel, em nenhuma hipótese, associa-se a empresas do setor ou entra em contato com consumidores para recomendar ou determinar a troca de prestadores de serviços", afirmou. A agência informou também que "cobrou explicações de algumas das empresas envolvidas" e que outras ações podem ser tomadas com base na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e seus regramentos.

Reclamações na internet

Alguns usuários relataram por meio das redes sociais que receberam ligações de pessoas se passando por funcionários da Anatel. É o caso de Jeferson Menezes, que viralizou no X com um relato sobre a experiência como alvo dessa tentativa de golpe. Jeferson disse que é cliente da Oi e que ligou para a operadora, porque a qualidade da internet estava ruim. Em vez de a ligação ajudar a resolver o problema, ela criou outro: ligações consecutivas de números desconhecidos.

Depois de várias chamadas, ele resolveu atendê-las e passou a ouvir uma gravação que falava de um suposto problema de rede em sua região. A voz perguntava se o problema tinha sido resolvido. "Eu dizia que não, e me passavam para um 'suporte' onde a atendente tentava me convencer a trocar meu plano da Oi, mas que teria que 'migrar'", disse Jeferson, que afirmou ter recebido propostas de contratar planos da Claro e da TIM.

O que disse a Anatel?

A Anatel informa que não negocia ou intermedia reclamações dos consumidores contra prestadores de serviços, nem entra em contato com clientes para encaminhar boletos, comunicar sobre valores a receber, tratar de demandas abertas na agência ou solicitar informações.



"Cada consumidor é livre para escolher o seu prestador de serviços de telecomunicações", completou a agência.