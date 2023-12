Estudo da UnB revela que União perde R$ 82,4 bilhões por tributação inadequada das big techs

Um estudo preliminar realizado pelo Centro de Políticas, Direito, Economia e Tecnologias das Comunicações da Universidade de Brasília (UnB) apontou que o Estado brasileiro deixa de arrecadar R$ 82,485 bilhões devido à tributação inadequada das grandes empresas estrangeiras de tecnologia, conhecidas como big techs, que operam no país. A pesquisa, encomendada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), simulou o potencial de ganhos para 2023 com base nos números dos três anos anteriores. O levantamento, obtido com exclusividade pelo R7, abrangeu seis áreas: serviços de e-mail, streaming de áudio e vídeo, armazenamento em nuvem, ferramentas de produtividade, compras online e redes sociais.

De acordo com o estudo, os serviços de streaming de vídeo e áudio despontam como o setor que mais poderia contribuir para a arrecadação da União, totalizando R$ 29,44 bilhões. Em seguida, encontram-se os serviços de e-mail, armazenamento em nuvem e ferramentas de produtividade, somando R$ 27,639 bilhões. As compras online representam R$ 18,898 bilhões, enquanto as redes sociais contribuem com R$ 6,508 bilhões.

A análise considerou dados de 13 big techs, entre as quais se destacam a Alphabet (responsável pelo Google), Microsoft, Dropbox, Alibaba, Amazon, eBay, Mercado Livre, Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Spotify e Meta (detentora de Facebook, Instagram e WhatsApp). Vale ressaltar que a maioria dos empregos gerados por essas empresas está fora do Brasil, agravando a disparidade tributária, uma vez que os lucros bilionários obtidos no país são transferidos para as nações de origem.