Garota de programa é encontrada concretada após um mês de desaparecimento

O corpo de uma garota de programa, identificada como Aline Lira, de 34 anos, foi encontrado concretado debaixo da cama de um cliente um mês após o programa que teve com ele, em São Bernardo do Campo, na região do ABC Paulista.

A ocorrência do caso foi registrada como "encontro de pessoa, homicídio e destruição, subtração ou ocultação de cadáver" pela Equipe de Investigações Sobre Homicídios da DEIC de São Bernardo. A descoberta do corpo de Aline se deu quando os agentes entraram no imóvel vazio e viram um piso de cimento fresco debaixo da cama. Funcionários da prefeitura escavaram e encontraram o cadáver de Aline em avançado estado de decomposição.

Aline foi achada sem vida por policiais na segunda-feira (08/09) em um imóvel. De acordo com o boletim de ocorrência e testemunho de familiares, a mulher teria saído de Santo André e entrado em um carro de aplicativo na noite do desaparecimento. Ela disse aos familiares que se encontraria com um homem chamado de “Gil” e que ele seria, supostamente, um policial.

Com a falta de contato e de retorno, a família levou à polícia conversas telefônicas e vídeos que mostravam Aline ao entrar em um veículo GM Prisma cinza. As investigações levaram à expedição de um mandado de busca e apreensão na residência da Rua Pedro Setti, em São Bernardo.

O principal suspeito é Francisco Iranildo Henrique dos Santos, de 47 anos, que teria fugido após o crime. Ele ainda não foi localizado pela polícia e as investigações sobre a motivação do crime ainda continuam.

