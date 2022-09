'Força, Josué': Aluno de universidade manda por engano e-mail para todos os alunos e viraliza

Um aluno da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, foi parar na lista de trending topics do Twitter nesta quinta-feira, 29. O motivo foi um problema com um e-mail da instiuição. Josué enviou por engano uma mensagem para todos os alunos da universidade, e a conversa logo virou uma corrente que fez a alegria de muita gente.

Na mensagem, Josué fala sobre a preocupação com a abertura do editais de moradia da UFOP, conhecida pelas repúblicas em casarões históricos. A dúvida, que parecia ser direcionada à administração da instiuição, acabou na caixa de e-mail de muita gente.

“Sou o Josué, estou com uma dúvida referente a minha matrícula trancada devido problemas de moradias, quero saber quando serão divulgados os editais. (Estou preocupado)”, diz o aluno no início do e-mail.

A história logo foi parar no Twitter, pois virou uma grande conversa no e-mail, com várias pessoas enviando mensagens de apoio à Josué. Também não faltou espaço para piadas: em uma das respostas uma pessoa chega a anunciar um carro à venda.