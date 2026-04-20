Twitter fora do ar? Usuários reclamam de problemas de instabilidade no X nesta segunda (20)

Alguns usuários do X (antigo Twitter) relataram dificuldades para entrar na rede social nesta segunda-feira (20), por meio do site e aplicativo. Segundo informações do site Downdetector, que é o sistema que costuma monitorar falhas de apps e serviços online de forma simultânea, foram registradas 1099 reclamações de clientes devido à instabilidade da plataforma, que atingiu o pico entre os horários das 14h às 15h de hoje.

Entre os serviços com problemas mais notificados no X, estão: o aplicativo móvel (50% das reclamações), linha do tempo (24%) e website (14%). Apesar do pico de instabilidade ter sido nesta tarde, esta não foi a primeira vez no dia em que o serviço apresentou problemas, pois, na manhã de hoje, foram relatadas 646 reclamações entre os horários das 6h30 e 7h30. Após esse dilema, o aplicativo voltou a funcionar normalmente.

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Outros registros de instabilidade no X

Embora o X seja uma das redes sociais mais utilizadas no Brasil, ela vem registrando instabilidades com mais frequência neste início de 2026. No dia 18 de março, 3.371 pessoas reportaram problemas com o aplicativo, que ganhou um pico estimado de reclamações nos horários de 12h e 13h.

E no dia 16 de fevereiro, também houve problemas com o aplicativo pela parte da manhã e da tarde por mais de 1.700 pessoas na internet. As reclamações dos usuários com as funções do serviço variam, porque neste dia 68% de pessoas reclamaram mais do aplicativo móvel.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)