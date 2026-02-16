X está fora do ar? Usuários relatam instabilidade na rede social

A rede social X, antigo Twitter, apresentou instabilidade na manhã desta segunda-feira (16). Usuários relataram dificuldades para acessar a plataforma tanto pelo aplicativo quanto pelo site.

De acordo com o Downdetector, portal que monitora falhas em serviços online, os primeiros registros começaram por volta das 10h. Às 10h24, mais de 1.700 notificações já haviam sido contabilizadas de pessoas que não conseguiam utilizar a rede social.

Às 10h34, o número de relatos ultrapassava 3.500 registros. Entre as principais queixas estavam problemas no carregamento do feed, dificuldade de conexão com o servidor e falhas no acesso pelo aplicativo móvel.

Mensagem de erro apareceu para usuários

Ao abrir o X durante o período de instabilidade, alguns usuários visualizaram uma mensagem de boas-vindas no feed principal, em vez das publicações tradicionais.

Nos Estados Unidos, a plataforma também apresentou falhas. A mensagem “Something went wrong. Try reloading” (“algo deu errado, tente recarregar”, em tradução literal) apareceu para parte dos usuários.

Segundo o Downdetector, por volta das 8h31 no horário local (10h31 em Brasília), mais de 42 mil notificações de erro haviam sido registradas nos Estados Unidos.