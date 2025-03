X caiu? Usuários relatam problemas para usar a rede social nesta sexta-feira (28)

Usuários do X (antigo Twitter) relataram problemas para acessar a rede social tanto pelo aplicativo nos celulares quanto pelo site da plataforma do antigo passarinho azul. As informações iniciais dão conta que, realmente, houve instabilidade no serviço.

Segundo os dados obtidos pelo site Downdetector, mais de sete mil notificações foram registradas em que reportavam o problema nesta sexta-feira (28). A situação teria iniciado por volta das 15h30.

Além disso, a maioria das notificações é por parte de pessoas que não conseguem acessar a rede social por meio dos aplicativos.

O problema foi sentido por usuários do Nordeste, Sudeste e Sul do Brasil, nos estados de Fortaleza, São Paulo e Porto Alegre.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)