Foguete do Exército Brasileiro cai em uma área de plantação com trabalhadores; veja o lançamento

Durante um teste realizado na manhã desta quinta-feira (12), um foguete do Exército Brasileiro caiu em uma área de plantação com trabalhadores na cidade de Formosa, em Goiás. O armamento foi arremessado durante uma simulação do curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes para oficiais e sargentos, a pouco mais de 10 quilômetros do ponto da queda.

Assista ao momento do lançamento:

"Eu pensei que fosse um avião que estava passando e daqui a pouco ouvi um impacto. Eu pensei que tinha caído o avião. Meu funcionário pediu socorro no rádio e eu saí correndo. Levantou poeira demais", afirmou o produtor rural João Gouveia, em conversa com a TV Anhanguera, afiliada da Rede Globo.

Nenhum dos três funcionários que trabalhavam na fazenda no momento da queda se feriu. Soldados do Exército foram encaminhados até o local e cobriram o buraco causado pelo foguete com uma lona.