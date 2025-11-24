Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Brasil chevron right

Brasil

Filho registra mãe ser brutalmente agredida por socos pelo pai

Mulher se negou a beber com companheiro e foi imobilizada no chão e agredida

Gabrielle Borges
fonte

Mulher se negou a beber com companheiro e foi imobilizada no chão e agredida . Filho do casal testemunhou crime (Reprodução/ FreePik)

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, foi agredida com tapas e socos no rosto pelo marido embriagado. O filho do casal, que estava na casa, flagrou a agressão e registrou em imagens, acionando a Polícia Militar. Durante a violência, o agressor gritava: “Você travou esse homem. Ela travou”.

De acordo com relatos, o homem chegou bêbado em casa e tentou forçar a esposa a beber bebida alcoólica com ele. Ao recusar, ela foi imobilizada no chão e agredida com vários socos. Caso ocorreu na madrugada de sábado para domingo (23/11), em Imperatriz, no Maranhão.

VEJA MAIS

image Jovem morre após levar socos ao tentar separar briga de casal na rua
O adolescente, de 16 anos, entrou na discussão para salvar a mulher que estava sendo agredida pelo companheiro


image Mulher é agredida por colega de trabalho com golpes de capacete
O caso aconteceu no último sábado (8), dentro da portaria do condomínio


image VÍDEO: Mulher agredida é arrastada pelos cabelos por namorado em elevador de hotel
Ela aparece nas gravações com o rosto ensanguentado depois de entrar em um elevador. O homem chega a limpar o rosto da vítima com sua camiseta. Ele foi liberado após audiência de custódia.

A mulher foi encontrada com ferimentos e levada ao hospital para atendimento. Não há atualizações sobre o seu estado de saúde.O agressor foi preso e encaminhado à Delegacia de Imperatriz, onde foi autuado por lesão corporal em contexto de violência doméstica. 

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Brasil

agressão contra mulher

homem bate em companheira
Brasil
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BRASIL

EXPECTATIVA

Quais os possíveis rivais do Brasil na Copa do Mundo de 2026? Fifa divulga potes do sorteio

A Fifa também definiu que os quatro times de melhor ranking ficarão em lados opostos no sorteio, de forma alternada.

25.11.25 17h08

PÂNICO

Influenciadora é internada com 'síndrome do impostor' após mudança: 'a mente entrou em colapso'

Suellen Carey é uma mulher trans e refugiada que nasceu no Brasil, mas vive na cidade de Londres

25.11.25 15h12

FUTEBOL

Brasil perde nos pênaltis para Portugal na semifinal e disputa 3º lugar no Mundial Sub-17

O adversário da seleção lusitana na decisão é a Áustria, que derrotou a Itália por 2 a 0

24.11.25 16h08

Brasil, de João Fonseca, enfrentará o forte Canadá na 1ª rodada qualificatória da Copa Davis

23.11.25 16h23

MAIS LIDAS EM BRASIL

Brasil

Vídeo mostra chegada de tornado em cidade que foi devastada no Paraná

Supercélula gerou tempestade devastadora que atingiu Rio Bonito do Iguaçu, Guarapuava e Turvo, no centro do estado

10.11.25 13h05

VIRALIZOU

VÍDEO: flanelinha destrói carro de mulher que recusou pagar por serviço não solicitado

Homem aparece perseguindo e danificando carro de motorista que se recusou a dar "gorjeta"

17.04.25 21h04

BRASIL

Casal troca carreiras por conteúdo adulto e adota vida nômade pelo Brasil

Atualmente, a página do casal em uma plataforma adulta, conta com 219 vídeos e mais de 100 mil seguidores

27.12.24 19h03

PROMOÇÕES

Black Friday: confira 17 sites que já estão com descontos em maquiagens, skincare e cosméticos

Diversas lojas de produtos de beleza começaram o aquecimento com ofertas especiais para novembro

08.11.24 15h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda