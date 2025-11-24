Filho registra mãe ser brutalmente agredida por socos pelo pai

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, foi agredida com tapas e socos no rosto pelo marido embriagado. O filho do casal, que estava na casa, flagrou a agressão e registrou em imagens, acionando a Polícia Militar. Durante a violência, o agressor gritava: “Você travou esse homem. Ela travou”.

De acordo com relatos, o homem chegou bêbado em casa e tentou forçar a esposa a beber bebida alcoólica com ele. Ao recusar, ela foi imobilizada no chão e agredida com vários socos. Caso ocorreu na madrugada de sábado para domingo (23/11), em Imperatriz, no Maranhão.

A mulher foi encontrada com ferimentos e levada ao hospital para atendimento. Não há atualizações sobre o seu estado de saúde.O agressor foi preso e encaminhado à Delegacia de Imperatriz, onde foi autuado por lesão corporal em contexto de violência doméstica.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.