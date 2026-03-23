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Brasil

Filho estupra a mãe enquanto ela dormia e é preso em flagrante ao tentar fugir

A vítima foi atacada enquanto dormia; caso é tratado como estupro de vulnerável.

Gabrielle Borges
fonte

Imagem Ilustrativa (Divulgação)

Um homem, de 29 anos, foi preso em flagrante após estuprar a própria mãe, de 52 anos, dentro da casa onde moravam, no bairro Conceição, em Diadema, na Região Metropolitana de São Paulo. O caso foi registrado no último sábado (21).

De acordo com a Polícia Militar a vítima foi atacada enquanto dormia. Equipes foram acionadas para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local, conseguiram conter o suspeito, que ainda tentou fugir antes de ser detido.

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A mulher recebeu atendimento e foi encaminhada a uma unidade de saúde. Em seguida, passou por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal, procedimento padrão em casos de agressão.

Durante a ação, os policiais apreenderam um aparelho celular que pode contribuir com o avanço das investigações. O suspeito foi conduzido ao 3º Distrito Policial de Diadema, onde a autoridade responsável solicitou a conversão da prisão em flagrante em preventiva.

Caso é tratado como estupro de vulnerável. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo informou que outros detalhes do caso serão preservados para garantir a proteção da vítima e não comprometer as apurações em andamento.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)

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