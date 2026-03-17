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Médico é preso por estuprar neta menor de idade

Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) cumpriram um mandado de prisão preventiva e detiveram o homem

Estadão Conteúdo
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Um médico de 76 anos, que estava foragido da justiça, foi preso nesta sexta-feira, 13, por estupro de vulnerável contra a própria neta, menor de idade, na Alameda Lorena, região central de São Paulo. O crime teria ocorrido em São Vicente, litoral do Estado.

Policiais civis da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de São Vicente cumpriram um mandado de prisão preventiva e detiveram o homem. Ele foi conduzido à delegacia e permaneceu à disposição da Justiça. O caso foi registrado como captura de procurado no 78° DP (Jardins).

A decisão de prisão preventiva foi proferida pelo juiz Frederico dos Santos Messias, titular da 4ª Vara Cível de Santos (SP). O médico segue preso no Centro de Detenção Provisória I de Pinheiros, na capital paulista, informou a Secretaria da Administração Penitenciária. A defesa do médico ainda não se pronunciou sobre o caso.

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