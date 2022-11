FGTS Extraordinário: veja como sacar

O saque extraordinário do saldo disponível em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) foi liberado entre os meses de abril e junho. Com direito a até R$ 1 mil, milhões de trabalhadores já realizaram a movimentação do valor. Entretanto, um grande número de cidadãos ainda não realizou o saque, que ficará disponível até o dia 15 de dezembro.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Saque-Aniversário: o que acontece quando o trabalhador não saca a quantia depositada?]]

Segundo a Caixa Econômica Federal, cerca de R$ 8 bilhões ainda estão disponíveis para saque. Cada trabalhador teve direito a sacar até R$ 1 mil, dependendo da quantidade disponível em sua conta do FGTS.

Como sacar o FGTS Extraordinário?

O valor é depositado em uma conta poupança social digital, aberta em nome do trabalhador. É possível acessá-la através do aplicativo Caixa Tem, que dispõe de diversas opções, como transferência para contas da Caixa e de outros bancos, pagamento de boletos, entre outras. Além disso, o cidadão pode realizar o saque da quantia, em um terminal de autoatendimento Caixa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)