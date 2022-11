FGTS Extraordinário: 12 milhões ainda tem direito ao saque de até R$1 mil; veja até quando

O Saque Extraordinário do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) ainda pode ser sacado por mais de 12 milhões de trabalhadores de todo o Brasil. O benefício ficará disponível até o dia 15 de dezembro, quando será devolvido a conta do cidadão, sem prejuízos.

Segundo a Caixa Econômica Federal, ainda restam R$ 8 bilhões a serem retirados pelos trabalhadores. O valor do saque pode chegar a até R$ 1 mil por indivíduo, a depender da quantidade disponível em sua conta do FGTS. Mais de 45 milhões já realizaram o saque, totalizando mais de R$ 30 bilhões.

Para ter acesso ao valor, que foi depositado em uma conta poupança social digital em nome do trabalhador, o cidadão precisará baixar o aplicativo Caixa Tem em seu celular. Através do aplicativo do FGTS será possível consultar o valor creditado. É possível também tirar dúvidas pelo aplicativo, pelo site do FGTS e em uma agência da Caixa.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)