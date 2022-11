Saque-Aniversário: veja quem ainda pode sacar

Trabalhadores nascidos em novembro já têm direito ao Saque-Aniversário, modalidade de saque em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Para ter direito, é necessário que o cidadão tenha a carteira assinada, saldo na conta do FGTS e tenha optado pela modalidade.

O Saque-Aniversário libera uma parcela do saldo em conta do FGTS, de acordo com a quantidade disponível na conta do trabalhador, sempre no mês de aniversário. O formato foi liberado em abril de 2020, com mais de 21 milhões de trabalhadores optando pela modalidade, que injetou mais de R$31 bilhões na economia.

Até quando posso sacar o Saque-Aniversário?

A modalidade de saque da conta do FGTS fica disponível no primeiro dia do mês de nascimento do trabalhador até três meses depois do depósito. Ou seja, para os trabalhadores nascidos em novembro, a quantia estará disponível para movimentação até o dia 31 de janeiro de 2023.

Ainda podem sacar também os trabalhadores nascidos em setembro e outubro, sendo que os primeiros têm até o dia 30 de novembro para realizar a movimentação. Caso contrário, o valor será devolvido para a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)