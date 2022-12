FGTS Extraordinário: trabalhadores têm até a próxima quinta-feira (15) para sacar dinheiro

O Governo Federal liberou no primeiro semestre de 2022 uma parcela de até R$1 mil do saldo em conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de milhões de brasileiros. A quantia foi depositada entre os meses de abril e junho, e o prazo para a movimentação do dinheiro termina na próxima quinta-feira, 15 de dezembro.

Cerca de 12 milhões de brasileiros ainda não movimentaram o FGTS Extraordinário, totalizando aproximadamente R$8 bilhões ainda disponíveis para sacar. Caso o dinheiro não seja movimentado, ele será recolhido para a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos.

Como sacar o FGTS Extraordinário?

O depósito de até R$1 mil foi feito em uma conta poupança social digital, criada em nome do trabalhador. Para acessá-la, basta que o cidadão baixe o aplicativo Caixa Tem, onde poderá movimentar a quantia através de diversas opções, entre elas:

Pagamento de boletos e contas;

Transferência bancária e PIX;

Pagamento via QR Code;

Pagamento via cartão de débito virtual.

Além disso, o trabalhador tem a opção de sacar o montante, em um terminal de autoatendimento da Caixa ou em casas lotéricas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)