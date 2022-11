FGTS Extraordinário: confira quem pode sacar

O Saque Extraordinário do FGTS foi liberado pelo Governo Federal entre abril e junho de 2022, no valor de até R$1 mil, para os trabalhadores que tinham saldo disponível na conta do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Até o fim de outubro, 12 milhões de trabalhadores ainda não haviam movimentado a quantia. Veja quem pode sacar.

Quem pode sacar o FGTS Extraordinário?

Para ter direito ao saque do FGTS Extraordinário, é necessário que o trabalhador tivesse a quantia disponível na data do depósito, que foi realizado de acordo com o mês de aniversário dos trabalhadores. O valor liberado foi de até R$ 1 mil, de acordo com o saldo de cada cidadão.

Quem não movimentou o montante até agora, tem até o dia 15 de dezembro, quando o valor será recolhido e voltará a conta do FGTS do trabalhador, sem prejuízos. Até o momento, mais de 45 milhões de trabalhadores já retiraram o valor, totalizando R$ 31 bilhões.

Como movimentar o FGTS Extraordinário?

Para realizar a movimentação do Saque Extraordinário do FGTS, o trabalhador deve baixar o aplicativo Caixa Tem. Através dele, é possível:

Pagar contas e boletos;

Utilizar o cartão de débito virtual;

Compras em padarias, farmácias, supermercados utilizando o QR code;

Transferir para outras contas bancárias.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)