Feirão Serasa Limpa Nome acaba nesta sexta-feira (20/12); Veja os detalhes do maior mutirão

O maior mutirão de negociação de dívidas do país, o Feirão Serasa Limpa Nome vai encerrar na próxima sexta-feira (20/12), então os brasileiros têm até esta data para aproveitarem as ofertas e começarem o ano de 2025 com o nome limpo e sem dívidas, já que os descontos podem chegar até 99% (noventa e nove porcento) do valor da dívida e mais de 1 mil empresas participam do Feirão. As atividades do mutirão encerram às 23h59 desta sexta-feira, enquanto as pessoas que desejam participar podem acessar o canais digitais online da Serasa a partir do aplicativo ou do site.

A 32ª edição do Feirão iniciou em 28 de outubro e já conta com mais de 9,5 milhões de acordos fechados por todo o páis, beneficiando mais de 5 milhões de consumidores. O número de pessoas contempladas com os descontos é uma marca histórica, sendo o maior dentre todas as edições do evento. Os descontos concedidos chegam a mais de R$ 24 bilhões entre os principais segmentos. As dívidas negociadas eram, principalmente, envolvendo securitizadoras (empresas que compram dívidas), bancos e empresas de telecomunicações, informou a assessoria.

VEJA MAIS

Outra marca importante atingida pelo Feirão Serasa Limpa Nome aconteceu em 29 de novembro deste ano, em que a empresa registrou o maior volume de negociações em um dia na história do país, superando a marca do ano anterior. No ano corrente, foram 458 mil dívidas negociadas em apenas 24 horas do dia 29/11. Tal acontecimento é em virtude do pagamento da primeira parcela do 13º salário para os trabalhadores.

No Pará, mais de 320 mil dívidas já foram negociadas, superando em 44,8% a edição de 2023, que registrou 221.340 negociações, afirma a assessoria. “Os resultados recordes do mutirão devem se refletir no Mapa de Inadimplência do Brasil, que deve ser divulgado em breve”, acredita Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome, a maior do país. As ofertas especiais do Feirão, com descontos de até 99% vão até 20 de dezembro, prazo final para pagamento da segunda parcela do 13º.

VEJA MAIS

Como negociar no Feirão Limpa Nome?

Site: http://www.serasalimpanome.com.br

App Serasa no Google Play e App Store

Agências dos Correios de todo o Brasil

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalimos, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)