Plataforma Limpa Nome da Serasa reúne 21 milhões de dívidas de empresas brasileiras

Mais de 7 milhões de CNPJs podem terminar o ano como devedores, segundo dados da Serasa. Esses PJs (Pessoa Jurídica) somam 21 milhões de dívidas, numa média de três por empresa. No Pará, são 155.181 CNPJs devedores que acumulam 507.491 mil dívidas, representando 2,2% do total nacional.

Disponibilizadas na plataforma Limpa Nome, da Serasa, as dívidas CNPJ também podem ser pagas com descontos de até 99%, nas mesmas condições oferecidas pelo mutirão nacional liderado por Serasa e Febraban.

Duplo endividamento

Pelo site ou aplicativo da Serasa é possível consultar as ofertas disponíveis e reunir os acordos em um só boleto ou chave Pix. Pelo menos 6,8 milhões de pessoas estão duplamente endividadas, tanto no CNPJ quanto no CPF. O Feirão que reúne mais de 1 mil marcas é a oportunidade de empreendedores limparem o nome da sua empresa e o pessoal ao mesmo tempo.

“A impressionante adesão dos brasileiros ao maior Feirão Limpa Nome já realizado no país pode servir de inspiração para que os empreendedores endividados também aproveitem a oportunidade”, propõe Thiago Ramos, especialista da Serasa em finanças. “Nunca as condições estiveram tão propícias para negociar débitos das empresas como desta vez, num mutirão que reúne mais de 1 mil empresas parceiras de todos os segmentos da economia nacional”, complementa Ramos.

Como regularizar débitos da sua empresa no Serasa Limpa Nome?

Para aproveitar as ofertas e negociar as dívidas no CPF e no CNPJ, consumidores de todo o país podem consultar os canais oficiais da Serasa e negociar com descontos do Feirão Limpa Nome até 20 de dezembro.

• Site: http://www.serasalimpanome.com.br

• App Serasa no Google Play e App Store

• WhatsApp 11 99575–2096