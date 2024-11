Serasa: Feirão Limpa Nome já negociou dívidas de 5 mil paraenses e segue até sexta-feira (29)

O Feirão Serasa Limpa Nome desse ano termina na sexta-feira (29/11), sendo a maior edição do programa, com mais de mil empresas participantes. São cerca de 550 milhões de ofertas que podem chegar a 99% de descontos em dívidas com bancos, telecomunicações, água e energia, por exemplo. Além do atendimento no site e no aplicativo, os interessados podem fazer a negociação presencialmente nas agências dos correios, e, nesta edição, ganham a possibilidade de quitar várias dívidas de uma só vez.

A opção de atendimento presencial acontece nas agências dos Correios em todo o país, sendo possível fechar os acordos e imprimir os boletos de quitação, sem qualquer custo adicional pelo serviço. Os guichês de atendimento funcionam de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h. No Pará, foram realizados cerca de 5 mil atendimentos desde o início do mês de novembro.

No caso dos consumidores que possuem mais de uma dívida para negociar, esta edição do feirão traz como novidade a possibilidade de quitar todas de uma só vez. O consumidor pode escolher uma data de vencimento unificada e quitar todas as dívidas em um único boleto ou em uma mesma chave pix. Esse serviço pode ser realizado a partir do site, aplicativo ou nas agências dos correios.

“Com as contas dispersas, é difícil acompanhar todas as datas de pagamento e ter todos os valores em mente o tempo todo. Ao consolidar as dívidas num só documento, reduzimos o risco de o consumidor se perder, ter de pagar juros e multas por atraso e ainda ficar com o nome negativado”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

Canal de comunicação gratuito

Além das negociações online e presencial, esta edição conta também com um número de telefone gratuito para facilitar a negociação de dívidas. O canal fica disponível para os consumidores de todas as regiões do país com atendentes treinados. O serviço nessa modalidade mantém todos os benefícios das demais. Interessados precisam acionar o número 0800 591 5161.

Passo a Passo (aplicativo)

1 - Baixe o aplicativo da Serasa

Faça o download do aplicativo da Serasa no celular (disponível para Android e iOS), digite o seu CPF e preencha um breve cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor já aparecerão na tela, como a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.

2º - Escolha a oferta

Na opção “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto do Serasa Limpa Nome já aplicado. Basta clicar em uma das dívidas disponíveis e serão apresentadas as opções para renegociar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar” em cada uma delas.

3 º - Finalize o acordo

Escolha a opção e a forma de pagamento de sua preferência. Caso seja boleto, você pode copiar o código, baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Se optar pela opção do Pix, selecione o dia para vencimento e a quantidade de parcelas desejada. Depois, confirme as informações, revisando todas as condições apresentadas, e clique em “Fechar acordo”.

4º - Efetue o pagamento

Ao fechar seu acordo, você deve realizar o pagamento de acordo com as condições definidas na etapa anterior. Para pagar com o Pix, clique em “Copiar chave Pix” e cole no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.