Feirão Limpa Nome da Serasa oferece negociação de dívidas com até 99% de desconto

A nova edição do Feirão Limpa Nome da Serasa, que ocorre até o dia 29 de novembro, oferece uma oportunidade para consumidores regularizarem pendências financeiras com até 99% de desconto. A iniciativa reúne mais de mil empresas de diversos setores, incluindo bancos, varejo e concessionárias de serviços essenciais, como água, energia e gás.

Nesta edição, os consumidores têm a vantagem de unificar o pagamento de várias dívidas em um único boleto ou Pix, facilitando o controle financeiro. A ferramenta, lançada este ano, permite que o consumidor escolha uma data de vencimento única para todas as dívidas, simplificando o processo. “A nova funcionalidade dá controle ao consumidor, ajuda a organizar suas finanças e combate a inadimplência desde a origem”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

As negociações podem ser realizadas de forma totalmente digital pelo site ou aplicativo da Serasa, e o processo de quitação pode ser concluído em poucos minutos. Os interessados devem fazer o download do aplicativo ou acessar o site da Serasa Limpa Nome, preencher um breve cadastro e visualizar suas ofertas disponíveis para pagamento. Em apenas quatro passos, é possível renegociar as dívidas e quitar o débito.

Como negociar no Feirão Limpa Nome?

Baixe o app da Serasa Acesse o aplicativo da Serasa (disponível para Android e iOS), insira o CPF e complete um breve cadastro para visualizar suas informações financeiras. Escolha a oferta. Clique em “Ver detalhes” para ver as condições de pagamento com desconto. Selecione uma das dívidas disponíveis e clique em “Negociar”. Revise e finalize o acordo. Escolha a forma de pagamento, como boleto ou Pix, defina a data de vencimento e a quantidade de parcelas. Revise as condições e clique em “Fechar acordo”. Faça o pagamento do débito. Copie a chave Pix ou o código de barras do boleto e pague no seu banco.