Febraban e Serasa firmam parceria para renegociação de dívidas

O Mutirão Nacional Febraban e Serasa Limpa Nome se unem para enfrentar o endividamento no país. Consumidores com pendências terão até 29 de novembro para quitar suas dívidas, recebendo até 99% de desconto no Feirão Serasa Limpa Nome.

VEJA MAIS

A Febraban também levará para o mutirão nacional a plataforma "!Meu Bolso em Dia", que oferece cursos gratuitos e trilhas personalizadas para desenrolar as dívidas ou produzir uma renda extra a fim de reequilibrar o orçamento.

“A página do mutirão oferece conteúdo gratuito sobre educação financeira, para ajudar o consumidor a organizar suas finanças e melhorar suas finanças. Cidadãos com maior consciência, informação e engajamento sobre a sua vida financeira produzem efeitos positivos para toda a sociedade”, afirma Amaury Oliva, diretor de Cidadania Financeira e Relações com o Consumidor da Febraban.

Como negociar no Feirão Limpa Nome?

● Site: http://www.serasalimpanome.com.br;

● App Serasa no Google Play e App Store;

● Mais de 10 mil agências dos Correios.