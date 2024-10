Mais de 2,6 milhões de paraenses podem participar do Feirão Limpa Nome da Serasa

Com mais de 2,6 milhões de pessoas em situação de inadimplência no Pará, o Feirão Serasa Limpa Nome surge como uma oportunidade para que esses consumidores regularizem suas dívidas com descontos que podem chegar a 99%. Segundo o Mapa da Inadimplência da Serasa, o valor médio das dívidas dos inadimplentes no estado é de R$ 4.212,65, sendo que as pendências com cartões e bancos representam 30,02% do total, seguidas pelo varejo (19,19%) e financeiras (17,83%).

VEJA MAIS

A plataforma digital do feirão permite que os inadimplentes no Pará negociem com mais de mil empresas participantes até o dia 29 de novembro, incluindo dívidas com concessionárias de água, energia e gás. Com a nova funcionalidade, os consumidores podem unificar vários débitos em um único boleto ou Pix, facilitando a quitação e o controle financeiro.

O perfil etário dos inadimplentes paraenses mostra uma predominância da faixa entre 26 e 40 anos, que representa 35,9% do total, seguida por consumidores de 41 a 60 anos (33,8%). Pessoas acima dos 60 anos somam 15,8%, enquanto os jovens até 25 anos compõem 14,6% dos inadimplentes.