Belém tem 670 mil pessoas com dívidas; Serasa inicia negociação nesta semana em todos os Correios

João Cláudio é operador de máquina e está com “nome sujo” há 3 anos. “Tô devendo o Banco do Brasil. O valor até que não é alto, mas eu tenho que pagar”, declara. Ele faz parte dos mais de 670 mil belenenses com dívidas. O número foi revelado por Wesley Silva, gerente de estratégia de dados da Serasa, na manhã desta segunda (4.11) na sede dos Correios em Belém. O Grupo Liberal esteve no local para acompanhar o início da etapa presencial do “Feirão Serasa Limpa Nome” que vai ocorrer nas mais de 10 mil agências dos Correios do Brasil. O objetivo da ação é negociar dívidas de todos os consumidores do país. João Cláudio ficou sabendo da novidade nesta manhã e tem o desejo de participar do Feirão a fim de “limpar” o nome.

O Grupo Liberal esteve na sede dos Correios para acompanhar o início do “Feirão Serasa Limpa Nome”. (Thiago Gomes)

Segundo Wesley Silva, a iniciativa espera quitar dívidas de grande parte das mais de 670 mil pessoas inadimplentes na capital paraense. Os belenenses podem negociar com até 99% de desconto. “Hoje o consumidor precisa apenas vir aqui presencialmente em qualquer agência do Correios com documento com foto e aí a pessoa consegue acessar o seu histórico e fazer a renegociação”, explica o gerente da Serasa. Neste momento, é possível fazer o parcelamento das dívidas. Além disso, caso o devedor tenha mais de uma dívida, a empresa consegue unificá-las para serem pagas de uma só vez.

Wesley Silva, gerente de estratégia de dados da Serasa, na manhã desta segunda (4) na sede dos Correios em Belém. (Thiago Gomes)

“A gente consegue fazer isso de forma que o consumidor consiga agendar o pagamento da primeira parcela próximo a data do pagamento, do 13º salário para que ele consiga pagar essa negociação e tirar o seu nome dessa inadimplência”, afirma Wesley Silva. Para participar, a pessoa devedora pode ir a qualquer agência dos Correios ou acessar o site da Serasa, seja pelo computador, seja pelo aplicativo da empresa. Tanto a negociação presencial quanto a online vão até 29 de novembro.

Como surgiu a parceria entre Serasa e Correios?

Conforme o gerente da Serasa, a ação conjunta entre a empresa e a estatal surgiu de uma necessidade de mercado. “A gente vem acompanhando o mapa da inadimplência. A gente percebeu que no último mês os números de inadimplência voltaram a subir. Então a gente decidiu se reunir, fazer um grande mutirão na Serasa, Correios e mais de 1000 empresas que colocaram à disposição as dívidas com oferta que vão até 99% de desconto”, detalha Wesley Silva.

Ele conta que as dívidas mais frequentes são as de cartão de crédito e as dívidas bancárias. “Mas a gente encontra no Feirão também dívidas de todos os tipos, como contas de necessidade básica - água, energia, gás, contas do varejo. Então são diversos segmentos que encontram a gente nesse Feirão”, exemplifica. Empresas de todos os segmentos - financeiro, bancário, varejo, telecomunicações, água, energia - aderiram à iniciativa.