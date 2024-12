‘Feirão Limpa Nome’ é prorrogado até 20 de dezembro após bater recorde de negociação no Pará

O “Feirão Serasa Limpa Nome”, mutirão nacional de negociação de dívidas, finalizou novembro com números recordes - superou em 36% o volume de quitações registradas no mesmo período do ano passado. De 28 de outubro a 28 de novembro de 2024, 5,7 milhões de acordos foram fechados em todo o país por 3 milhões de consumidores. Isso levou a Serasa e a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) a prorrogar a iniciativa até o dia 20 de dezembro. O Grupo Liberal esteve na Central dos Correios na manhã desta terça (3/12) e conversou com Wesley Silva, gerente da Serasa, sobre os números da campanha deste ano.

Movimento na Central dos Correios em Belém na manhã desta terça (3/12). (Imagens | Thiago Gomes/O Liberal)

Segundo dados da Serasa, só na última sexta-feira (29/11), 458.045 mil dívidas foram negociadas no Feirão. O dia foi histórico para a iniciativa, pelo fato de ser o maior número de negociação já registrados pela empresa em apenas 24 horas. No Pará, 224.748 negociações foram realizadas até o momento. São mais de 12,5 milhões de ofertas projetadas. Os dados são do Serasa. Entre os principais segmentos estão securitizadoras (empresas que compram dívidas que os consumidores têm com outra companhia), bancos e financeiras, e telecomunicações. São mais de 2,9 milhões de ofertas de até R$ 100. A capital, Belém, registra mais de 4,7 milhões de ofertas projetadas.

Impacto histórico da campanha

Segundo Wesley Silva, gerente do Serasa, o Feirão Limpa Nome deste ano atingiu números históricos. “Esse ano a gente bateu todos os recordes. Mais de 3 milhões de pessoas nos procuraram em todo o Brasil, resultando em mais de 5,5 milhões de ofertas negociadas pelo Serasa”, destacou. Ele acrescentou que a adesão no Pará também foi significativa, com 224 mil pessoas negociando suas dívidas até o momento. “Não temos o número exato de Belém, mas esse é o total do estado.”

Wesley Silva, gerente do Serasa. (Imagens | Thiago Gomes/O Liberal)

Wesley explicou que cerca de 25% das dívidas no Pará envolvem securitizadoras, outros 25% são relacionadas a telecomunicações e mais 25% a bancos e financeiras. “Em Belém, as principais dívidas negociadas incluem contas de telefonia, água, bancos e cartões de crédito”, detalhou.

VEJA MAIS

Ele também celebrou o impacto da campanha. “A população realmente respondeu ao nosso apelo e aproveitou as grandes ofertas que conectamos com mais de mil empresas, alcançando descontos de até 99%”, disse. Wesley revelou que na última sexta-feira (29), a Serasa registrou 458 mil negociações em apenas 24 horas, um número inédito na história da instituição.

Diante do sucesso, o Feirão foi estendido por mais três semanas. “Resolvemos prorrogar até o dia 20 de dezembro, garantindo as mesmas condições. Quem ainda não teve a oportunidade pode nos procurar em qualquer agência dos Correios com um documento com foto, ou pelos meios digitais, como o site e o aplicativo, para negociar sua dívida”, explicou.

O gerente do Serasa finalizou reforçando que essa edição foi a maior já realizada em cerca de sete ou oito anos do Feirão. “Foi um sucesso absoluto, o maior de todos os tempos”, concluiu.

Como negociar as dívidas?

Para negociar as dívidas por meio do “Feirão Serasa Limpa Nome”, há quatro caminhos. O primeiro é o consumidor acessar o site www.serasalimpanome.com.br para descobrir o quanto tem de débito e verificar as etapas seguintes para quitar o valor. O segundo caminho é baixar o aplicativo da Serasa pelo Google Play Store, no caso de celulares com sistema android, ou pela Apple Store, no caso de celulares com sistema IOS.

O terceiro é ligar para o telefone gratuito 0800 591 5161 até 6 de dezembro de 2024 para pedir informação sobre a dívida e como efetuar o pagamento. O quarto caminho, para quem prefere resolver questões de forma presencial, é ir a uma agência dos Correios verificar a situação do débito e como seguir com a quitação.