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Fã perde R$ 12 mil em golpe durante show do Guns N’ Roses

Vítima teve cartão trocado por ambulante em SP; caso ocorre dias antes de apresentação da banda em Belém

Hannah Franco
fonte

Fã perde R$ 12 mil em golpe antes de show do Guns N’ Roses (Reprodução/Instagram)

Um advogado de 46 anos registrou ocorrência após perder cerca de R$ 12 mil ao cair no golpe da “maquininha” durante o show da banda Guns N’ Roses, realizado no dia 7 de abril, em São José do Rio Preto (SP). O caso foi comunicado à polícia neste domingo (12).

O crime aconteceu em frente ao Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, onde ocorria a apresentação. Segundo relato da vítima, o prejuízo foi percebido apenas dias depois da compra.

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De acordo com o boletim de ocorrência, o advogado tentou comprar bebidas de um vendedor ambulante quando foi informado de que a primeira maquininha não funcionou. Em seguida, o suspeito pegou o cartão da vítima, realizou a cobrança em outro aparelho e devolveu um cartão diferente.

O homem só percebeu a troca cinco dias depois, ao tentar realizar uma nova compra e notar que o cartão em sua posse não era o seu.

Ao entrar em contato com a operadora, ele solicitou o cancelamento do cartão e verificou diversas transações indevidas. O valor total do prejuízo chega a aproximadamente R$ 12 mil. O caso foi registrado como furto na Central de Flagrantes.

O caso ocorre poucos dias antes da apresentação do Guns N’ Roses em Belém. O show está marcado para o dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão.

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Guns n' Roses

golpe da maquininha
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