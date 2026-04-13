Fã perde R$ 12 mil em golpe durante show do Guns N’ Roses

Um advogado de 46 anos registrou ocorrência após perder cerca de R$ 12 mil ao cair no golpe da “maquininha” durante o show da banda Guns N’ Roses, realizado no dia 7 de abril, em São José do Rio Preto (SP). O caso foi comunicado à polícia neste domingo (12).

O crime aconteceu em frente ao Recinto de Exposições Alberto Bertelli Lucatto, onde ocorria a apresentação. Segundo relato da vítima, o prejuízo foi percebido apenas dias depois da compra.

VEJA MAIS

De acordo com o boletim de ocorrência, o advogado tentou comprar bebidas de um vendedor ambulante quando foi informado de que a primeira maquininha não funcionou. Em seguida, o suspeito pegou o cartão da vítima, realizou a cobrança em outro aparelho e devolveu um cartão diferente.

O homem só percebeu a troca cinco dias depois, ao tentar realizar uma nova compra e notar que o cartão em sua posse não era o seu.

Ao entrar em contato com a operadora, ele solicitou o cancelamento do cartão e verificou diversas transações indevidas. O valor total do prejuízo chega a aproximadamente R$ 12 mil. O caso foi registrado como furto na Central de Flagrantes.

O caso ocorre poucos dias antes da apresentação do Guns N’ Roses em Belém. O show está marcado para o dia 25 de abril, no Estádio do Mangueirão.