Explosões na Praça dos Três Poderes levam à suspensão de atividades na Câmara e STF

Na noite desta quarta-feira (13), um homem morreu após uma série de explosões na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O suposto atentado aconteceu próximo aos prédios do Supremo Tribunal Federal (STF) e da Câmara dos Deputados. Por conta do ocorrido, o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), anunciou a suspensão de todas as atividades legislativas e administrativas da Casa até as 12h desta quinta-feira (14), enquanto as autoridades conduzem uma investigação detalhada sobre o ocorrido.

Em comunicado, Arthur Lira declarou que a suspensão das atividades visa proteger “parlamentares, servidores, colaboradores e visitantes”, além de preservar a integridade do patrimônio público. Lira também determinou que uma avaliação minuciosa dos danos seja conduzida pelos setores responsáveis, acompanhada de medidas para garantir a segurança e restabelecer a funcionalidade dos prédios da Câmara.

A Polícia Legislativa foi acionada para conduzir uma investigação completa sobre as causas e responsáveis pelos incidentes.

A primeira explosão foi registrada em frente ao STF, vitimando o homem identificado como Francisco Wanderley Luiz, conhecido como Tiu França, ex-candidato a vereador pelo PL em Rio do Sul, Santa Catarina. Momentos após a explosão inicial, um veículo no estacionamento da Câmara também explodiu.

As explosões resultaram na evacuação urgente dos ministros do STF e no isolamento da Praça dos Três Poderes pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) para impedir novos riscos.

Tiu França fazia duras críticas ao governo do presidente Lula e ameaçou cometer atentado dias antes (Reprodução Redes Sociais Tiu França)

No STF, o expediente foi igualmente suspenso até o meio-dia, enquanto as instalações são submetidas a uma varredura completa para verificar eventuais ameaças. O órgão divulgou nota informando que a situação será reavaliada ao longo da manhã desta quinta-feira. Após o atentado, o STF decidiu retomar o uso de grades ao redor da Corte para reforçar a segurança.

Rodrigo Pacheco (PSD-MG), presidente do Senado, também suspendeu o expediente da Casa, medida confirmada pela assessoria de imprensa na noite da quarta-feira.

Investigações e reforço na segurança

A Polícia Civil do Distrito Federal já realizou a perícia no local e confirmou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para investigar o caso. Em comunicado, foi revelado que o veículo envolvido nas explosões tinha placa de Rio do Sul, no Vale do Itajaí, Santa Catarina.

Francisco Wanderley Luiz, a vítima, era o proprietário do carro e ficou conhecido na cidade como Tiu França, tendo se candidatado a vereador pelo PL em 2020. Ele teve 98 votos naquela disputa e não se elegeu.

Em declaração a imprensa, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, informou que o autor do atentado cometeu, de acordo com informações da polícia, um atentado suicida.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão d Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com)